Whatsapp, nuove funzioni per i messaggi effimeri

ROMA, 07 DIC - Whatsapp affina la funzione messaggi effimeri, quelli che scompaiono dopo un certo periodo di tempo, come avviene anche su Snapchate e Telegram. Oltre ai 7 giorni già previsti, ora si possono far scomparire tutte le nuove chat, per impostazione predefinita, dopo 24 ore o 90 giorni. "Non tutti i messaggi devono rimanere per sempre", scrive Mark Zuckerberg sul suo profilo Facebook. La funzione al momento non è valida per le chat di gruppo.

Agli utenti che decidono di attivare i messaggi effimeri come impostazione predefinita, verrà mostrato un avviso all'interno delle nuove chat per informare gli interlocutori della scelta. E se si cambia idea, si può disattivare l'impostazione.

Per attivare i messaggi effimeri come impostazione predefinita su tutte le nuove future chat individuali bisogna selezionare Impostazioni WhatsApp > tocca Account > Privacy > Timer predefinito messaggi e selezionare la durata stabilita.

