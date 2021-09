In futuro l'iPhone potrebbe riconoscere ansia e depressione

In futuro l'iPhone potrebbe riconoscere ansia, depressione e declino cognitivo. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, infatti, Apple starebbe lavorando con l'Università della California e la società farmaceutica Biogen ad un algoritmo in grado di impiegare i dati raccolti dal telefono per rilevare elementi associabili a determinate condizioni di salute mentale.

Il progetto, riferisce il Wsj, avrebbe il nome in codice 'Seabreeze'. Tra i dati utili alla disamina le espressioni del volto, l'analisi del parlato di un utente ma anche parametri già monitorati attualmente come il ritmo e la frequenza delle passeggiate, la qualità del sonno, la frequenza cardiaca e respiratoria.

Il sistema di Apple, riferisce la testata statunitense, sarebbe studiato per conservare tutte le informazioni unicamente sul dispositivo senza alcuna condivisione con i server di Cupertino. Lo studio sarebbe ancora nelle fasi embrionali e non è detto che il progetto vada in porto.