Sorare, gigante intrattenimento sportivo che usa blockchain e Nft

Sorare, la piattaforma per il gioco del fantacalcio che usa la tecnologia blockchain e gli NFT, annuncia di aver raccolto 680 milioni di dollari in un finanziamento di Serie B guidato da Softbank, con la partecipazione di Atomico, Bessemer Ventures, D1 Capital, Eurazeo, IVP e LionTree insieme agli investitori esistenti Benchmark, Accel e Headline. Anche i giocatori di calcio Gerard Piqué, Antoine Griezmann, Rio Ferdinand e César Azpilicueta hanno partecipato al round.

Questo investimento di Serie B è il più grande d’Europa che sia mai stato effettuato e grazie al quale Sorare raggiunge una valutazione di 4,3 miliardi di dollari. L’azienda di e-football utilizzerà questo aumento di capitale "per accelerare rapidamente la costruzione di un'esperienza di gioco che stabilisce un nuovo standard per il modo in cui i tifosi di tutto il mondo si collegano ai club e ai giocatori che amano", speiga la società.

Il finanziamento, inoltre, sarà finalizzato ad accelerare rapidamente la crescita della società all'interno del mondo del calcio, consentendo a Sorare di replicare il suo modello in altri sport per espandere il suo team di livello mondiale con assunzioni in ruoli chiave e lanciare ambiziose campagne di marketing con partner, atleti e media company. Sorare prevede anche di aprire presto il suo primo ufficio negli Stati Uniti e di lanciare nuove iniziative per sostenere le attività sportive per i giovani e finanziare altre startup nel suo ecosistema.

"Crediamo sia un'enorme opportunità per portare Sorare a più tifosi e organizzazioni di calcio e per introdurre lo stesso modello collaudato ad altri sport e appassionati di sport in tutto il mondo", ha detto Nicolas Julia, CEO e co-fondatore di Sorare. "Siamo lieti di unirci a loro in questo viaggio e siamo davvero entusiasti di vedere cosa la società raggiungerà nella sua prossima fase di crescita", ha detto Marcelo Claure, CEO di SoftBank Group International e COO di SoftBank Group.