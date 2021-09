Amazon lavora ad audio 'live', come Clubhouse e Twitter

Amazon sta investendo in una nuova funzionalità audio 'live' simile alle opzioni già offerte da Clubhouse, Twitter e Spotify. Lo riferiscono fonti al sito Axios, spiegando che il colosso di Seattle vede la modalità come un maniera per rafforzare le tipologie di contenuti che può offrire attraverso il suo assistente vocale Alexa e i suoi altoparlanti intelligenti.

Il progetto, secondo Axios, sarebbe guidato dalla divisione Music di Amazon e include podcast, ma anche una modalità che musicisti e celebrità possono utilizzare dal vivo, per spettacoli ed eventi. Per questo l'azienda sarebbe in contatto con le principali etichette discografiche.

La funzione, però, non sarebbe solo concentrata sulla musica dal vivo ma anche rivolta a programmi radiofonici e podcast. La modalità di live audio sarebbe inoltre integrata anche nel suo servizio di video live Twitch. Lo scorso anno Amazon ha acquistato la società di abbonamenti podcast Wondery per 300 milioni di dollari.