Green pass: in Francia sale domanda certificati falsi,+5000%

Aumenta la domanda di certificati falsi di vaccinazione e test negativi in Francia, dove il presidente Macron ha annunciato che il certificato di vaccinazione o un test negativo saranno obbligatori per entrare in ristoranti, cinema o eventi sportivi e culturali. Secondo la società di sicurezza Check Point Software Technologies, l'aumento è di circa il 5000% e crescono i canali di comunicazione su Telegram. Poiché in più paesi si sta aprendo il dibattito sull'introduzione di regole simili, spiegano gli esperti, gli hacker e i truffatori stanno cercando di approfittare di questa situazione.

Secondo l'azienda di cybersicurezza israeliana, ci sono diverse tendenze che si stanno delineando. La prima, appunto, è che "un numero crescente di canali di comunicazione su Telegram stanno offrendo falsi certificati di vaccinazione e test negativi per il coronavirus". Cresce, poi, "drammaticamente" il numero di utenti che si uniscono a gruppi con test e certificati fraudolenti". Da poche centinaia di utenti, sono ora migliaia le persone ad essere in gruppi simili. Un gruppo francese, per esempio, ha già più di 7000 utenti.