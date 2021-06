Da Snapchat il filtro per trasformarsi in personaggi Disney

Snapchat, la popolare app di Snap, ha rilasciato il nuovo filtro "Cartoon 3D Face", che permette agli utenti di cambiare il loro aspetto per trasformarsi in personaggi Disney e Pixar. Solo qualche giorno fa, su Android e iPhone è diventata virale Voilà AI Artist, app dallo scopo identico. Quello di Snapchat è un filtro, da applicare in tempo reale alle immagini e ai video girati con il cellulare. Il risultato finale è un contenuto postato sulla piattaforma social o salvato sullo smartphone e da pubblicare altrove. Snap non è nuova a filtri del genere. Ad oggi, ci sono tre obiettivi da cartone animato che gli iscritti possono scegliere.

Il primo è Cartoon Face, uscito nell'agosto 2020. Poi Cartoon, un obiettivo più avanzato che trasforma l'intero viso in un personaggio in stile Disney. Il terzo, Cartoon 3D Style , rilasciato nelle ultime ore, rende le persone con un aspetto più vicino ai lavori Pixar, alternando la forma a due generi. Per provare la novità più recente, bisogna scaricare l'ultima versione di Snapchat, andare alla schermata della fotocamera, fare clic sull'icona della faccina sorridente, poi "Esplora" e cercare "Cartoon 3D Style". La modella Alexis Ren ha postato su TikTok un video di lei che usa la lente mentre canta in playback Tangled dal film Rapunzel. Molti artisti stanno dando vita a delle moderne rivisitazioni di classici, mettendo in scena spettacoli di Frozen e Toy Story. Il momento per contenuti del genere è roseo.

Proprio Voilà AI Artist è balzata dai 400 download totali di marzo 2021 agli oltre 10 milioni delle prime due settimane di giugno.