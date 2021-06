Voilà, l'app che trasforma i selfie in personaggi Disney

Boom di popolarità per Voilà, una nuova applicazione per iOS e Android. Sfruttando l'intelligenza artificiale applicata alle foto, trasforma ogni tipologia di selfie in un cartoon in stile Disney. Meglio conosciuta come 'Voilà AI Artist Cartoon Photo", il software è stato realizzato dalla società Wemagine.AI, con la volontà di permettere a tutti di calarsi nei panni di un personaggio Disney Pixar, in maniera gratuita.

Una volta ottenuta l'immagine, questa può essere postata sui social o utilizzata come avatar su tante piattaforme. Ci sono dei limiti: l'app non consente più volti per rendering, come la foto di una coppia, e non riconosce le foto di animali. A pochi giorni dalla pubblicazione, sono oltre 30.000 le recensioni su Google Play e Voilà è balzata nella Top 20 nella sezione "Foto e video" su App Store.

Ma come accaduto già per app simili, come FaceApp che trasforma i volti delle persone tramite IA, anche nel caso di Voilà si è palesato qualche dubbio sulla privacy. L'app richiede agli utenti di caricare un selfie o un ritratto, in modo che il viso venga rilevato dall'algoritmo e trasformato in una selezione di quattro diversi rendering animati. Secondo un'analisi dei termini di utilizzo, effettuata dalla società di sicurezza Kaspersky, una clausola afferma che le foto utilizzate nell'app diventano di proprietà dell'azienda, che potrebbe utilizzarle anche per altri scopi. La stessa Kaspersky ha però affermato che, ad oggi, Voilà risulta affidabile perché non mostra comportamenti sospetti nell'invio di informazioni verso server di terze parti.