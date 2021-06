L'intelligenza artificiale sente la depressione nella voce

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Un software basato sull'intelligenza artificiale ''sente'' la depressione nella voce delle persone consentendo di fare diagnosi e avvertire per tempo quando i disturbi depressivi hanno raggiunto livelli eccessivi pericolosi.

È l'innovazione presentata al 180imo Meeting of the Acoustical Society of America, da Carol Espy-Wilson, della University of Maryland.

L'algoritmo sente la depressione nella lentezza della voce dell'individuo: i disturbi depressivi si associano infatti a un rallentamento psicomotorio della persona che si riversa anche sulla voce, con parole pronunciate più lentamente e con più pause.

Il software potrebbe divenire una app da scaricare sul proprio smartphone per monitorare il proprio umore nella vita reale. Idealmente, spiega Espy-Wilson, i terapisti daranno la app ai propri pazienti con depressione maggiore nei periodi in cui i sintomi sono andati in remissione o si sono molto ridotti, per tracciare il loro stato di salute mentale e le persone appropriate possono essere allertate se la app evidenziasse che la gravità della depressione sta aumentando". "In questo modo - continua - si potrebbe intervenire per tempo quando la depressione aumenta a livelli pericolosi". (ANSA).