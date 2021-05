Si chiude processo Apple-Epic, app alla finestra

Apple ed Epic Games presentano le loro arringhe finali al giudice Yvonne Gonzalez Rogers, chiamato a dirimere uno scontro che potrebbe avere ripercussioni sull'intero mondo delle app. Gonzalez Rogers ha detto di augurarsi di poter prendere una decisione a breve ma non si è impegnata su una data specifica.

Dopo aver posto venerdì una serie di domande all'amministratore delegato di Apple Tim Cook, il giudice oggi si è chiesta come mai la politica delle commissioni di Apple sull'App Store, che prevede commissioni fino al 30%, sia rimasta invariata da quando il negozio elettronico ha aperto nel 2008. "Se ci fosse stata una vera concorrenza, il numero sarebbe cambiato ma non lo ha fatto", ha detto.

Secondo quanto riportato dai media americani, il legale di Apple Daniel Swanson le ha spiegato che mentre la commissione sugli sviluppatori è rimasta invariata, Cupertino ha migliorato i suoi dispositivi in modo che sostenessero al meglio le app e i videogiochi. Epic ha fatto causa ad Apple in agosto dopo che Cupertino ha rimosso il suo popolare videogioco Fortnite dall'App Store per aver avviato una pratica che le consentisse di evitare una commissione del 30% sugli acquisti dell'app. Una eventuale vittoria di Epic indebolirebbe la presa di Apple sul suo negozio elettronico e, potenzialmente, potrebbe favorire un'indagine da parte del Dipartimento di Giustizia e di altre autorità sull'eccessiva forza di Apple.