Netflix, arriva un tasto per gli indecisi

Per tutti gli 'indecisi cronici' che non sanno scegliere cosa vedere Netflix sta per aggiungere il tasto 'Play something' ('Riproduci qualcosa') che automaticamente fa partire un contenuto mai visto prima dall'utente ma scelto in base alle sua visioni precedenti. La nuova funzione dovrebbe essere disponibile nel mondo da oggi, spiega il sito The Verge, e apparirà in diverse pagine e menu della app di streaming.

La compagnia ha testato la funzione per mesi, racconta il sito, chiamandola talvolta 'Shuffle Play', e per il momento sarà disponibile solo sulla versione per tv della app, anche se i piani sono di estenderla anche agli altri dispositivi. Se la scelta non piace l'utente potrà premere il pulsante 'play something else' e cambiare. Il contenuto proposto, spiega l'azienda, non sarà però totalmente casuale. "La funzione usa il profilo esistente dell'utente, e suggerisce show e film in base a quanto già visto in precedenza. Il pulsante mostrerà una serie di contenuti scelti dall'algoritmo, compresi sia contenuti totalmente nuovi che serie e film già iniziati o che sono nella propria watchlist".