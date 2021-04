Clubhouse su Android è vicino, rilascio entro maggio

Clubhouse per Android potrebbe arrivare entro il mese prossimo. Gli sviluppatori del porting per il sistema operativo mobile più diffuso al mondo hanno condiviso la tempistica con un post su Twitter. La data, specificano, è indicativa e potrebbe dunque subire variazioni. A gennaio, Clubhouse aveva confermato il programma di espansione ad Android, anche se i lavori non erano ancora iniziati. A inizio marzo, durante la prima tappa del Clubhouse World Tour, tenuta con gli iscritti italiani, l'ufficialità dell'avvio dello sviluppo, tramite le parole di Paul Davison e Rohan Seth, i due co-fondatori. La realizzazione dell'app per Android, in corso da qualche settimana, dovrebbe essere conclusa per fine aprile, con un lancio globale entro maggio. Assieme alla versione Android, Clubhouse potrebbe eliminare la necessità di ottenere un invito per entrare, allargando così a tutti le opportunità di accesso.

Questo, secondo gli esperti, dovrebbe essere un modo per riaccendere l'interesse intorno ad un social che, dopo un lancio globale di successo, sembra aver arrestato la sua crescita.

Tuttavia, stando alle ultime statistiche di febbraio 2021, Clubhouse ha superato quota 8 milioni di download globali, nonostante sia ancora in beta e solo su iPhone e iPad. Ma la concorrenza non sta a guardare: Twitter ha lanciato Spaces, in versione di prova, così come Facebook, che sta sperimentando la piattaforma Hotline, simile a Clubhouse ma con in aggiunta la modalità video. Anche Telegram tenta di seguire il trend del social audio con le room vocali da far partire all'interno dei gruppi, con il vantaggio dell'anonimato e della crittografia, che da sempre contraddistinguono le chat dell'app.