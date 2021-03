Usa, Giappone e Ue lavorano ad un passaporto vaccinale

Anche l'amministrazione Biden, come già sta facendo l'Ue, sta lavorando alla messa a punto di un 'passaporto vaccinale' che consenta agli americani di dimostrare che sono stati vaccinati. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali il passaporto sarà gratuito e disponibile sotto forma di app per il cellulare. Chi non ha uno smartphone potrà invece stampare il documento.

Il capo della task force Ue per i vaccini Thierry Breton, ha affermato che in Europa Il lancio del 'passaporto sanitario' armonizzato a livello europeo è previsto per il 15 giugno e non sarà obbligatorio.

Anche il Giappone si appresta a introdurre un certificato digitale per i cittadini che sono stati vaccinati contro il coronavirus, per consentire una graduale ripresa del trasporto aereo a livello globale. Lo anticipa il giornale online Nikkei, spiegando che il certificato sarà conforme agli standard internazionali e potrà essere scaricato tramite un app sul cellulare, e facilmente accessibile per i controlli ai check in degli imbarchi aerei e nel settore alberghiero. La app, secondo il giornale, si rivolge inoltre alla comunità straniera in Giappone, facilitando i ritorno dei residenti nei rispettivi Paesi e l'adeguamento alle procedure per fronteggiare l'emergenza sanitaria.