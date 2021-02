Spotify lancia hi-fi, musica streaming in alta fedeltà

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Spotify segue Amazon Music e diventa Hi-Fi. Lo ha annunciato la popolare piattaforma di canzoni in streaming al suo evento virtuale Stream On.

Spotify Hi-Fi, che ripropone la qualità audio dei Cd, sarà disponibile entro la fine dell'anno solo "in mercati selezionati". Amazon ha lanciato Music HD nel 2019 con un piano tariffario ad hoc. Tidal, altro servizio di musica in streaming più popolare negli Stati Uniti, ha supportato l'audio ad alta risoluzione sin dall'inizio.

Spotify, nel corso dello stesso evento, ha annunciato che si estenderà in 80 nuovi mercati compresi Nigeria, Pakistan e Bangladesh, e più di 36 lingue. "Insieme questi mercati - spiega la società - rappresentano più di 1 miliardo di persone con circa la metà che già usa Internet". La piattaforma nell'ultimo trimestre 2020 ha raggiunto i 155 milioni di utenti paganti, il numero complessivo di utenti attivi mensili invece è pari a 345 milioni. (ANSA).