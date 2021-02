Vaccini: una app sorveglia possibili reazioni avverse

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - I vaccini, inclusi quelli contro il Covid-19, possono provocare possibili reazioni avverse e la tecnologia può essere d'aiuto. Monitorare eventuali effetti collaterali post vaccinazione, dal mal di testa ai dolori muscolari, dalla febbre alla nausea, è l'obiettivo di 'Generator App Vaccinale', una app per smartphone sviluppata da Gemelli Generator, centro all'avanguardia della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs, in collaborazione con la company belga Innovation Sprint Sprl.

Tutto il personale della Fondazione, in concomitanza con la somministrazione della prima dose di vaccino, viene invitato a scaricare sullo smartphone l'app, compatibile sia con iPhone che con Android, e a effettuare la registrazione, quindi viene richiesto di riportare eventuali reazioni avverse avute il giorno della vaccinazione e nei 7 giorni successivi, attraverso un questionario facile da compilare. La app è conforme ai protocolli ISO ed è certificata come medical device. Inoltre, grazie alla raccolta di dati real world elaborati tramite algoritmi di intelligenza artificiale, "se adottata su scala regionale o nazionale - commenta Vincenzo Valentini, direttore del Gemelli Generator e vicedirettore scientifico della Fondazione Gemelli - potrebbe contribuire a una migliore definizione della reale prevalenza di reazioni avverse o sintomi post-vaccinali, da condividere con i referenti delle attività di farmacovigilanza". Lo sviluppo di questa soluzione, spiega Giovanni Scambia, direttore scientifico del Gemelli, "è un esempio concreto di come sia possibile coniugare la ricerca alla prevenzione, rappresentando un ambito strategico su cui nel prossimo futuro continueremo a puntare molto in quanto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs)". (ANSA).