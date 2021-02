Su Snapchat arriva funzione per pulire la lista di amici

Snapchat, uno dei social network per immagini più noti soprattutto tra i giovani, da' la possibilità di tagliare i rami secchi. Sta lanciando una funzione che si chiama Friend Check Up (Controllo degli amici), che suggerisce periodicamente agli utenti di controllare che la lista delle persone con le quali si è scelto di condividere le storie e i contenuti pubblicati online corrisponda ai propri desideri attuali. La funzione arriverà come notifica e per ora per i sistemi Android ma sarà a breve disponibile anche per iOS. Una strategia opposta a quella di Facebook che invece suggerisce costantemente se vogliano aggiungere nuovi amici.