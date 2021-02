TikTok, 60% adolescenti d'accordo per divieto under 14

Sei adolescenti su dieci sono d'accordo con la decisione del Garante della Privacy di vietare l'utilizzo del social TikTok ai minori di 14 anni e reputa necessario un controllo più serrato per verificare l'età effettiva degli utenti. Il sondaggio è stato rivolto dai ragazzi di Radioimmaginaria, il network europeo degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, a un campione di circa 250 adolescenti a seguito della morte a Palermo di una bambina di 10 che aveva emulato una sfida estrema su TikTok.

Secondo i dati raccolti dal sondaggio, la maggior parte dei ragazzi ha detto che a 14 anni non si è ancora maturi e responsabili per potere gestire al meglio il mondo dei social, definito da alcuni come un 'luogo pericoloso' e un 'mezzo troppo potente' pieno di trappole nelle quali è facile cadere, soprattutto quando si è così piccoli. Altri intervistati credono che bisognerebbe educare i bambini ai pericoli dei social fin dall'infanzia e che alzare l'età minima vorrebbe dire solamente rimandare il problema.