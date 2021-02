Instagram insegue TikTok, le Storie a scorrimento verticale

Instagram ancora una volta insegue TikTok. Secondo il sito specializzato TechCrunch starebbe testando la possibilità di far fruire agli utenti le Storie in maniera verticale e non in maniera orizzontale, come accade ora.

Rivoluzionando così una delle sue caratterisctiche principali per andar dietro al competitor made in Cina. La possibilità sarebbe in fase di test, lo ha confermato alla testata tecnologica il team di sviluppo di Instagram specificando però che non c'è alcuna certezza che la soluzione possa o meno arrivare nell'app finale.

La nuova funzione, in tal caso, si presterebbe più ad una visualizzazione di video piuttosto che a contenuti statici come le foto. E i video veloci sono la caratteristica principale di TikTok, particolarità che ha fatto crescere l'app tra i giovanissimi. Instagram ha già copiato da TikTok la funzione Reels lanciata lo scorso agosto, cioè video divertenti di 15 secondi che si possono modificare con audio, effetti ed altri stumenti creativi.