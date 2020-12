Privacy e trasparenza dei dati in UE con Trapeze

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Dal 'deep web', porzione di internet ancora sconosciuta al navigatore medio, a 'deep web of data', un mare di informazioni che aumenta giorno dopo giorno, al crescere delle attività digitali. Tenere traccia di tutti i canali che ricevono e gestiscono i dati degli utenti è un compito difficile, quasi impossibile. La volontà di TRAPEZE, iniziativa promossa dalla Commissione Europea e inserita nel più ampio programma Horizon 2020, è quella di permettere all'utente di capire dove vanno a finire le informazioni personali e per quali modalità vengono utilizzate. Per fare ciò, un ruolo determinate all'interno del progetto lo svolge Kaspersky Italia, che ha il fine di proteggere l'app mobile da cui si potrà accedere alle informazioni condivise. "Il nostro impegno - spiega Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky - riguarda la formazione in materia di sicurezza, con un sistema specifico in grado di trasferire alle persone le competenze necessarie per proteggersi. TRAPEZE poggerà in parte sulla piattaforma Kaspersky Automated Security Awareness, uno strumento che aiuta le aziende a bilanciare diversi livelli di competenza in materia di cyber sicurezza per vari gruppi di utenti". TRAPEZE sfrutterà il concetto di grafici dei dati collegati e di registri distribuiti (blockchain), utilizzati per controllare il trattamento dei dati. La tecnologia blockchain garantirà la conformità e il decentramento dei record delle attività di elaborazione, nonché l'immutabilità stessa dei record. L'architettura e gli strumenti proposti da TRAPEZE saranno sviluppati e valutati in condizioni reali in scenari pilota: governo, telecomunicazioni, servizi informatici e banche. Responsabilizzazione dei cittadini ma anche supporto nell'acquisizione del consenso al momento della raccolta e della registrazione di dati e implementazione della trasparenza necessaria a capire come si muovono i processi digitali in Europa. Nei mesi scorsi Kaspersky aveva presentato i primi due progetti di innovazione sviluppati nell'ambito di Horizon 2020.

GEIGER con lo scopo di sviluppare una soluzione in grado di mostrare alle piccole imprese e agli imprenditori quali fossero i rischi di sicurezza informatica per la loro azienda.

CitySCAPE, presentato a settembre, con l'obiettivo di proteggere l'ecosistema dei trasporti multimodali. (ANSA).