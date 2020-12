Anche Santa Tracker ha il distanziamento sociale

Puntuale come ogni anno, torna Santa Tracker lo strumento di Google che fa scoprire in quale parte del mondo si trova Babbo Natale. Dal 24 dicembre si potrà seguire il suo viaggio attorno al mondo, ma già da ora su può giocare con giochi e i video del Santa's Village.

Con Assistant, l'assistente vocale di Google, si possono poi fare domande sul Polo Nord, mentre ci si può rivolgere al motore di ricerca per sapere qual è il piatto preferito degli elfi-aiutanti di Babbo Natale. E, in periodo di pandemia, non manca uno strumento a tema: è Present Drop con cui ci si può allenare a lanciare i regali nel camino nel rispetto del distanziamento sociale.

Infine, c'è un aggiornamento per Google Arts & Culture, in cui è stata inserita una sezione dove si possono osservare e colorare opere del passato a tema natalizio.