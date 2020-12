Dall'analisi delle foto ai tag, AI al servizio dell'editoria

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Controllare le foto da pubblicare, scegliere i tag e scovare gli argomenti di tendenza sui social: sono alcune delle applicazioni dell'intelligenza artificiale (AI) al mondo dell'editoria per coadiuvare i giornalisti e snellire la mole di lavoro. A sperimentarle è Atex, azienda specializzata nella gestione del content management, insieme a società e startup hi-tech.

L'azienda usa ad esempio l'AI e il Machine Learning di Amazon Web Services per consentire ai propri prodotti di riconoscere automaticamente se in un'immagine ci siano elementi sensibili o potenzialmente rilevanti (come targhe di automobili o volti di minorenni, che non devono essere mai pubblicati).

"L'AI non sceglie l'immagine migliore per quell'articolo - precisa la società - ma verifica che l'immagine scelta dall'autore soddisfi alcuni criteri".

Atex sta lavorando anche con Babelscape, una start-up dell'università La Sapienza di Roma che applica l'AI al linguaggio e all'analisi del testo. Frutto della collaborazione è un prodotto in grado di fornire un'analisi semantica accurata, che permette di taggare i contenuti in modo veloce e preciso.

Dal lavoro con EzyInsights nasce invece la possibilità di andare a caccia di trending topic sui principali social media. E con l'AI si può intervenire anche su un articolo di giornale stampato in pdf, per riconoscerne tutte le parti e lavorarci in maniera più agevole, ad esempio estraendone i testi o le foto, facendone il reflow e realizzando una rassegna stampa più pulita. (ANSA).