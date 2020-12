Reddit compra Dubsmash, rivale di TikTok

Il sito di social news Reddit acquisisce Dubsmash, una app di video brevi rivale della popolare TikTok. Ne danno notizia entrambe le società in una nota. I termini finanziari dell'accordo non sono stati comunicati.

In base all'intesa, Dubsmash manterrà il brand e la piattaforma, ma i suoi strumenti per creare video saranno integrati anche in Reddit.

Settimo sito più visitato negli Usa e 18esimo al mondo in base agli ultimi dati di Alexa Internet, Reddit ha evidenziato l'impegno di Dubsmash per la promozione della diversità. "Così come Reddit è un luogo per contenuti che non vedrai da nessun'altra parte su internet, Dubsmash fornisce una piattaforma che accoglie i creatori e gli utenti sottorappresentati nei social media", si legge nella nota.

"Circa il 25% dei teenager afroamericani negli Usa è su Dubsmash, e le donne rappresentano il 70% degli utenti".

Dubsmash totalizza oltre un miliardo di video visti al mese. A confronto, i numeri di TikTok parlano di un miliardo di video visti al giorno su scala globale.