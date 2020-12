Salesforce compra Slack, accordo da 27,7 miliardi di dollari

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Il colosso del cloud computing Salesforce, fornitore di strumenti per la gestione delle relazioni con i clienti, ha annunciato l'acquisizione della piattaforma online di collaborazione aziendale Slack.

L'operazione, dal valore di 27,7 miliardi di dollari, amplia gli strumenti che Salesforce offre alle imprese in un momento in cui la pandemia continua a spingere lo smart working.

"Insieme, Salesforce e Slack daranno forma al futuro del software aziendale e trasformeranno il modo in cui tutti lavorano in un mondo completamente digitale e dove si può lavorare da qualsiasi luogo", ha dichiarato il Ceo di Salesforce Marc Benioff in una nota. (ANSA).