Covid: app Zoom quadruplica le entrate, rialza l'outlook

Altro trimestre record per Zoom, la app per videoconferenze divenuta popolarissima con la pandemia. La società ha annunciato entrate quadruplicate e ha corretto al rialzo l'outlook per la terza volta.

Nel terzo trimestre Zoom ha riportato ricavi per 777,2 milioni di dollari, in aumento del 367% su base annua, e un utile netto pari a 198,4 milioni.

Per l'intero esercizio fiscale, il Ceo Eric Yuan ha dichiarato in una nota di prevedere ricavi compresi tra 2,575 e 2,580 miliardi di dollari, corrispondenti a un incremento annuo del 314%. Le stime per il quarto trimestre sono quindi di 806-811 milioni.