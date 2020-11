Amazon: Alexa in Italia da 2 anni, festeggia con Tiziano Ferro

Alexa, l'assistente vocale di Amazon presente sui dispositivi Echo, spegne oggi la sua sesta candelina dal lancio negli Stati Uniti e la seconda in Italia. Per questa ricorrenza, regala attraverso il servizio Music una playlist con tutte le sue canzoni preferite. E Tiziano Ferro presta la propria voce per cantarle "Tanti auguri a te" ogni volta in cui qualcuno le farà gli auguri pronunciando "Alexa, buon compleanno". Il cantante, sempre oggi, rilascia il suo nuovo album Accetto Miracoli, l'esperienza degli altri e il documentario Ferro su Prime Video.

Dal giorno del lancio in Italia, nel 2018, i dispositivi Echo con Alexa a bordo sono aumentati da 4 a 13 e le skill sono passate da 400 a più di 4000, spiega una nota di Amazon. "In questi due anni in Italia Alexa è stata interpellata centinaia di milioni di volte solo nell'ultimo anno - aggiunge - Durante gli ultimi 12 mesi, i clienti hanno, per esempio, visionato 5 milioni di ricette, impostato decine di milioni di timer e aggiunto circa 3 milioni di prodotti alle liste della spesa, oltre a essersi rivolti 2 milioni di volte al giorno ad Alexa per gestire l'illuminazione delle proprie case". Anche la community degli sviluppatori italiani è in rapida crescita a livello mondiale: il portale per gli sviluppatori è stato aperto a giugno del 2018, al momento del lancio erano già presenti oltre 3.000 sviluppatori, oggi la community supera i 50.000 membri.

I clienti di Amazon.it che vorranno festeggiare assieme ad Alexa potranno ascoltare la playlist chiedendo: "Alexa, metti la playlist sei anni nel cloud da Amazon Music". Inoltre Audible regala, a lei e ai clienti di Amazon.it, l'ascolto gratuito, tramite i dispositivi Alexa, del podcast La prova, un'indagine scientifica sui video dell'autopsia aliena di Roswell raccontata da Massimo Polidoro.