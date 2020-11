Su WhatsApp messaggi effimeri, spariscono dopo 7 giorni

Anche su WhatsApp arrivano i messaggi effimeri. Se l'utente decide di attivare la funzione, che sarà disponibile in tutto il mondo a partire da questo mese, i nuovi messaggi inviati in una chat non saranno più visibili dopo 7 giorni. La funzione, spiega la società in una nota, è per rendere "la conversazione più leggera e privata". "Nelle chat individuali - aggiunge - entrambi gli interlocutori possono attivare o disattivare i messaggi effimeri. Nelle chat di gruppo, solo gli amministratori potranno usare questa funzione".

I messaggi effimeri non sono dunque pensati per essere fugaci al pari di piattaforme come Snapchat. Per il momento, aggiunge WhatsApp, "abbiamo deciso di rendere i messaggi effimeri visibili per 7 giorni, in quanto riteniamo che questo sia un intervallo di tempo adeguato per consentire agli utenti di non perdere il filo del discorso e di accedere ai messaggi di cui hanno bisogno. Sarà possibile gestire le proprie chat in modo che, trascorsi 7 giorni, la lista della spesa o l'indirizzo di un negozio spariscano automaticamente".