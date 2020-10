Dpcm, per Asl obbligo di segnalare il contagio su app Immuni

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Le Asl sono obbligate a inserire i codici relativi al sistema di tracciamento dei contatti della app Immuni in caso di positività. E' quanto prevede una nuova disposizione introdotta dal dpcm con le norme anti contagio da Covid, in vigore da oggi.

"Al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, è fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività", si legge nel testo. (ANSA).