Strasburgo promuove app Immuni, rispetta la privacy

L'Italia, adottando l'applicazione Immuni, ha rispettato molti dei principi sanciti dalla convenzione per la protezione dei dati del Consiglio d'Europa. In particolare è tra i pochissimi Paesi, insieme a Norvegia, Belgio, Francia e Finlandia, ad aver "preparato una legge specifica e ad aver fatto i necessari passi preliminari per limitare l'impatto di questo strumento sui diritti fondamentali".

È quanto evidenzia il rapporto 'Soluzioni digitali per combattere il Covid-19' che analizza gli effetti sul diritto alla privacy e alla protezione dei dati delle varie soluzioni tecnologiche, tra cui le app per tracciare i contatti, droni, scanner per la temperatura, utilizzate dai 55 Stati che hanno ratificato la convenzione sulla protezione delle persone al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, conosciuta anche come convenzione 108, per combattere la pandemia.

Nel complesso la valutazione dell'Italia per quanto concerne l'app Immuni è positiva anche se a Strasburgo si osserva che "non è chiaro come le autorità stiano ottenendo dati dall'applicazione, che si basa su un sistema che salva le informazioni sui cellulari, per monitorare l'evoluzione della pandemia e per migliorare l'accuratezza del modello utilizzato da Immuni per stabilire se un contatto è sufficientemente rischioso da dover inviare una notifica".