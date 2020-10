Mobilità urbana, al via partnership tra Moovit e Wetaxi

Al via la partnership tra Moovit, app per la mobilità urbana, e Wetaxi, la piattaforma digitale per il taxi a Tariffa Massima Garantita. Da oggi all'interno dell'app Moovit nel pianificare un tragitto per raggiungere una destinazione gli utenti potranno scegliere anche i mezzi dell'app Wetaxi che vanno dunque ad integrarsi alla rete di trasporto pubblico e alle opzioni di micromobilità già disponibili.

Se l'autobus è affollato, se la fermata della metropolitana è troppo distante per essere raggiunta a piedi o se la propria destinazione non è coperta dal servizio di trasporto pubblico di linea, i mezzi Wetaxi rappresentano ora una nuova alternativa per tutti gli utenti Moovit.

Con i sistemi di pagamento elettronico in app viene poi eliminato del tutto lo scambio di contante e i tassisti garantiscono sanificazioni quotidiane dell'abitacolo, mascherine, guanti e divisori tra conducente e passeggero. Le flotte Wetaxi sono attive in oltre 20 città italiane tra cui le 4 principali città: Roma, Milano, Torino e Napoli, mentre l'app Moovit è attiva in tutte le aree italiane.