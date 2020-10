Da Ecdc strumento web per rilevare possibili minacce salute

Si chiama epitweetr ed è il nuovo strumento interattivo che il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) lancia per aiutare a rilevare subito i primi segnali di una possibile minaccia di salute pubblica attraverso Twitter.

Gratuito e open source, permette di monitorare in modo automatico i trend su Twitter per tempo, posto e argomento, come ad esempio un insolito aumento del numero di cinguettii su infezioni, ma può essere esteso anche a tutti i pericoli o altri campi di studio, modificando le parole chiave.

Il pacchetto include un'applicazione web interattiva con 5 pagine: la prima dove si visualizzano ed esplorano i tweet, la seconda è una pagina di allerta, dove si possono vedere gli avvisi attuali e le informazioni associate. Poi c'è una pagina di geotag, che permette di geolocalizzare i diversi campi dei tweet, un'altra di configurazione e una per risolvere i problemi. Epitweetr si può scaricare sui siti web dell'Ecdc.