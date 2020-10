Microsoft: disservizio posta Outlook, è secondo in settimana

Outlook, il servizio di posta elettronica di Microsoft, sta registrando malfunzionamenti su scala mondiale. I problemi sono iniziati alle 8 di questa mattina, con difficoltà d'accesso e rallentamenti che hanno colpito le email, e alcuni problemi segnalati al calendario e ad altre funzioni.

Il disservizio è stato riconosciuto da Microsoft, che in tweet stamani ha spiegato di essere al corrente della situazione. In seguito ha fornito aggiornamenti fino all'ultimo, poco prima delle ore 13, in cui ha affermato che il servizio ha ripreso a funzionare correttamente per la maggior parte degli utenti.

Per Microsoft si tratta del secondo malfunzionamento in pochi giorni. All'inizio di questa settimana si erano infatti registrati problemi a Outlook, Office 365 e Teams.