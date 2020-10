Su iPhone in arrivo nuove emoji, anche mano "ma che dici?"

Sull'iPhone è in arrivo una carica di nuove emoji: 117 in tutto, contando le varie combinazioni di persone e colori della pelle. A portarle è l'aggiornamento del sistema operativo, iOS 14.2, ora in versione beta e atteso a ottobre sugli smartphone della Mela. Tra le new entry c'è la mano con i polpastrelli uniti, che in Italia si usa per intendere "ma che dici?" o "che vuoi?".

Varie le combinazioni, tra capelli e carnagione, di uomini, donne e persone che danno il biberon a un neonato. Per la prima volta è poi possibile scegliere di vestire in smoking emoji femminili, così come di mettere il velo da sposa a quelle maschili. Sei pittogrammi raffigurano un babbo natale non identificato né con un uomo né con una donna. Arrivano poi la bandiera e il simbolo transgender.

Secchio, sturalavandini, cacciavite, spazzolino sono alcuni dei nuovi oggetti, insieme allo specchio, alla scala e alla matrioska, alle infradito e all'elmetto militare.

Nello sport ci sono il boomerang e i pattini a rotelle. Tra gli animali fanno il loro ingresso il mammut e il bisonte, ma anche la mosca e lo scarafaggio, oltre al gatto nero. La cucina si arricchisce con mirtilli, oliva, e peperone, focaccia, fonduta e teiera. Spazio anche all'anatomia, con cuore e polmoni disegnati in modo realistico.