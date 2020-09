Coronavirus, per Immuni 5,9 milioni di download

L'applicazione Immuni, per il tracciamento dei contatti in funzione anti-Covid, è stata scaricata ad oggi da 5,9 milioni di persone, il 15% della popolazione 'target', ovvero con più di 14 anni e in possesso di uno smartphone. Secondo quanto si apprende c'è stata un'accelerazione dei download negli ultimi giorni. Solo nel weekend l'hanno scaricata in 270 mila.

Si contano 221 persone che dotate di Immuni sono poi risultate positive, sbloccando notifiche, alert, per 3.080 soggetti, di cui circa 1.200 nei primi dieci giorni di settembre. I dati sulle notifiche vengono registrati dal 13 luglio, mentre l'applicazione Immuni è disponibile sugli store online da inizio giugno.