Allerta virus bancario Cerberus, nascosto in app Play Store

Un virus bancario camuffato in un'app che ha rubato dati a migliaia di utenti, soprattutto in Spagna. Si chiama Cerberus ed è stato scoperto dai ricercatori del team Mobile Threat Labs di Avast. Si nascondeva su Google Play Store, il negozio digitale di Google, all'interno dell'app legittima di conversione di valuta che si chiama 'Calculador de Moneda', che in Spagna è stata lanciata dal mese di marzo, ha già totalizzato migliaia di download e potrebbe diffondersi anche in altri Paesi.

L'app per le prime settimane ha nascosto la propria natura, acquisendo così una base di utenti da colpire, solo in un secondo momento si è attivata per cercare di rubare credenziali di conti bancari, aggirando ogni misura di sicurezza, inclusa anche l'autenticazione a due fattori. Cerberus, ha spiegato Ondrej David di Avast, una volta installato può sovrapporsi ad un'app bancaria preesistente sullo smartphone, restando in attesa che gli utenti accedano ai propri conti bancari, per poi presentare una falsa schermata di login e rubare loro credenziali bancarie e carpendo anche messaggi di testo o eventuali codici di autenticazione multi fattore inviati tramite sms.

In Italia invece colpisce ancora il virus bancario Ursnif, scoperto due anni fa, che prende di mira i pc Windows ed è in grado di rubare informazioni finanziarie, credenziali di posta elettronica e altri dati sensibili. Secondo la società di sicurezza Check Point Software Security a giugno ha avuto un impatto sul 13% delle organizzazioni italiane.