Instagram amplia shopping, anche influencer potranno vendere

Instagram punta a far crescere l'e-commerce dalla sua piattaforma. Il social ha allentato le regole che per ora consentono solo ad alcuni marchi e attività approvati di usare il tag Shopping nei post per vendere prodotti. Dal 9 luglio, annuncia la compagnia, entreranno in vigore i nuovi requisiti che estendono l'accesso allo strumento Shopping a diverse tipologie di aziende, "compresi i creator che desiderano mettersi in contatto con gli acquirenti e vendere i propri prodotti su Instagram".

In base alla nuova normativa, riservata a chi ha un account business, le aziende per poter usare Shopping dovranno taggare i prodotti su Instagram da un unico sito web di loro proprietà e da cui vendono. Tra gli altri requisiti c'è l'avere una pagina Facebook collegata e il vedere prodotti "fisici".

"Potrebbe trattarsi di un'azienda di candele che sta iniziando a sperimentare l'e-commerce, un musicista che vuole vendere i propri gadget oppure un food blogger che sta lanciando la sua linea di utensili da cucina: ogni account aziendale o creator approvato con almeno un prodotto idoneo può usare i tag di Shopping per generare traffico sul proprio sito web e incoraggiare gli utenti a effettuare un acquisto", spiega Instagram.