Google Android Auto ora integra YouTube Music in Maps

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Novità sui display delle vetture che offrono la possibilità di utilizzare Android dato che sono state rilasciati aggiornamenti di Google Maps e, più specificamente, la possibilità di integrare YouTube Music in Maps. Ciò permette di controllare o scegliere più facilmente ciò che si sta riproducendo in questa App senza uscire da Maps.

Questa novità è in linea con la politica di Google che, rinunciando a Google Play Music, e sta spostando gli utenti su YouTube Music. Come suggerisce il magazine specializzato Autoevolution, per configurare YouTube Music come App multimediale predefinita in Google Maps, occorre andare alle impostazioni dove si dovrebbe trovare un'opzione dedicata a questo scopo.

Il condizionale è d'obbligo perché questa funzione, come diverse altre, fanno parte di aggiornamenti a cui il colosso di Mountain View ha lavorato duramente lanciando non meno di quattro diversi aggiornamenti per la versione stabile di Google Maps su Android nel solo mese di giugno, oltre a due nuove build beta. Come riferisce Autoevolution tutto è iniziato in Usa con la versione 10.41.4 di Google Maps il primo giugno, seguita dalla versione 10.41.5 tre giorni dopo. La versione 10.43.2 di Google Maps è arrivata il 9 giugno, mentre l'aggiornamento più recente è la versione 10.43.3 ed è datato 17 giugno. Per quanto riguarda i build beta, il primo build di test di giugno ha ricevuto il via libera il 4 giugno come 10.43.1 , mentre il secondo è stato pubblicato ieri come 10.44.0.

Se è vero che Android Auto 5.4 presenta importanti miglioramenti, allo stesso tempo - secondo gli esperti Usa - porta anche alcune inaspettate problematiche, come quella relativa ad alcune App (come Spotify) che non si caricano più in Android Auto dopo aver installato l'aggiornamento più recente o, ancora, TuneIn e Deezer le cui icone appaiono sullo schermo ma non si caricano nel sistema. (ANSA).