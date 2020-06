L'app per il tracciamento del Coronavirus è stato scaricato già quasi 9,6 milioni di volte. Lo ha reso noto oggi il Robert Koch Institut. Se i Verdi contestano che per scaricare l'app siano indispensabili smartphone di recente produzione, il che escluderebbe una parte della popolazione, l'associazione digitale Bitkom ha affermato che in Germania 58 milioni di persone posseggono uno smartphone, l'80% delle quali lo avrebbe acquistato negli ultimi due anni.