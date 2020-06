Coronavirus: anche app Gb passa a sistema Google-Apple

Anche l'app britannica per il tracciamento del coronavirus si baserà sulla piattaforma messa a punto da Google e Apple. Lo riporta la Bbc online. Il Regno Unito dopo aver sperimentato un sistema diverso ha deciso di fare dietrofront, seguendo l'esempio di Italia, Germania e Danimarca che hanno optato per un approccio decentralizzato, con i dati conservati sui dispositivi degli utenti.

Il servizio sanitario nazionale ha testato il primo modello, centralizzato, sull'Isola di Wight per 1 mese ma ha visto che non è molto compatibile con gli iPhone di Apple. Un vantaggio del cambiamento di sistema è anche l'interoperabilità con le app di altri paesi, in un momento in cui si stanno aprendo le frontiere. Resta ancora con un sistema tutto suo la Francia, a cui sarà difficile, a questo punto, collegarsi alle app di altri paesi.