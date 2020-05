Su WhatsApp arrivano i codici QR

Sono in fase di test su WhatsApp i codici QR che serviranno per aggiungere contatti senza dover digitare manualmente il numero di telefono. La chat - secondo il sito WeBetInfo - cercherà di semplificarne l'inserimento utilizzando semplicemente la fotocamera degli smartphone.

Nelle schermate di test pubblicate dal sito, si può vedere un piccolo codice QR sulla propria pagina delle impostazioni che potrà essere inquadrato da un amico per ottenere il numero e l'ID. Non è la prima volta che WhatsApp utilizza i codici QR, vengono già usati per l'accesso alla piattaforma online, ossia a WhatsApp Web. Al momento non ci sono date di rilascio previste per la nuova funzione.