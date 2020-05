Kevin Mayer è il nuovo AD di TikTok

Kevin Mayer, il manager di Walt Disney, è il nuovo amministratore delegato di TikTok. Fino a poco tempo fa alla guida di Disney+, Mayer entra nel gigante cinese Bytedance come direttore operativo (Coo), ruolo in cui guiderà l'app di video TikTok che, come Disney+, ha sperimentato un balzo della sua popolarità con il coronavirus che ha costretto a casa miliardi di persone nel mondo.

Mayer è stato ritenuto per lungo tempo come il successore di Bob Iger alla guida di Walt Disney, visto il ruolo giocato nel corso degli anni nell'orchestrare i maggiori accordi di Topolino. Disney ha però annunciato in febbraio che l'amministratore delegato sarebbe stato Bob Chapek.