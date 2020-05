Anche su Tinder arriveranno le videochat

Non solo telelavoro, scuola a distanza e riunioni di amici: in tempi di coronavirus le videochat serviranno anche agli approcci amorosi. A pensarci è la app di incontri Tinder, che si prepara a introdurre lo strumento nella sua app. Ad annunciare la novità, in arrivo nel corso dell'anno, è stata la compagnia controllante, Match Group, durante la comunicazione dei risultati trimestrali.

Ai tempi della pandemia, Tinder ha raggiunto un nuovo record di swipe giornalieri, ovvero di profili sfogliati dagli utenti.

Ad aprile - ha fatto sapere - il numero di swipe delle donne sotto i 30 anni è aumentato del 37% rispetto a febbraio. A crescere è stato anche il numero di messaggi inviati su tutte le piattaforme del gruppo - oltre a Tinder, ok Cupid, Match.com e Hinge - con un +27% che sale al 35% per gli utenti sotto i 30 anni.