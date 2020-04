Instagram, raccolte fondi anche nei Live

Nel pieno dell'emergenza coronavirus, Instagram facilita le raccolte fondi in favore degli enti no profit, estendendole anche ai video in diretta.

Gli utenti che fanno i Live possono lanciare una raccolta, e il 100% delle donazioni - assicura la società in una nota - andrà all'organizzazione scelta. Chi decide di dar vita a una raccolta fondi deve selezionare l'ente a cui destinare le offerte ricevute, e durante la diretta, in tempo reale,potrà vedere a quanto ammonta la cifra racimolata e chi sono le persone che stanno donando, così da poterle ringraziare.

Chi dona, se vuol farlo sapere agli altri, potrà usare l'adesivo "ho donato", che sarà a disposizione per un periodo limitato di tempo dopo aver effettuato la donazione.