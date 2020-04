Kyriakides, coordinare l'uso delle app in Ue

"Il tracciamento dei contatti è essenziale per interrompere le catene di trasmissione" del nuovo coronavirus, "e le app mobili possono svolgere un ruolo cruciale in questo senso". Lo ha detto la commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides ai ministri della salute Ue in teleconferenza.

Gli strumenti digitali "che rispettano le norme Ue in materia di diritti fondamentali e protezione dei dati - ha aggiunto la commissaria -, potrebbero contribuire in modo sostanziale a contenere e invertire la diffusione del virus". "L'uso di questi strumenti - ha concluso Kyriakides - deve essere ben coordinato, sia tra gli Stati membri che con l'industria".