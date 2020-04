WhatsApp, a breve videochat tra 8 persone

Sfruttando la scia del telelavoro, che ha fatto crescere in modo esponenziale il ricorso alle videochiamate, WhatsApp si prepara a fare concorrenza a Zoom e Skype nelle videochat di gruppo. L'applicazione dell'ecosistema Facebook sta infatti per aumentare il numero dei possibili partecipanti, portandolo a otto.

WhatsApp consente di fare videochiamate dal 2018, ma al momento sono limitate a 4 persone. Nella versione beta - cioè non definitiva - dell'applicazione, questo limite è stato innalzato. La novità, attesa prossimamente sugli smartphone di tutti gli utenti, renderà la app più utile per le riunioni in videoconferenza, oltre che per le videochat tra amici.