Google regala 2 mesi ai videogame Stadia

(ANSA) - ROMA, 9 APR - In tempi di distanziamento sociale e quarantena, Google ha deciso di regalare due mesi di abbonamento a Stadia, la sua piattaforma online per videogiochi. La decisione si applica in 14 Paesi, Italia inclusa, e riguarda anche chi ha già un abbonamento al servizio Stadia Pro, che vedrà sospendersi per de mesi l'addebito mensile di 9,99 euro.

"Stiamo affrontando uno dei momenti più difficili della nostra storia recente", ha scritto in un post Phil Harrison, vicepresidente e general manager di Google Stadia. "Mantenere la distanza sociale è vitale, ma rimanere a casa per lunghi periodi può essere difficile e far sentire isolati". Qui, secondo Harrison, intervengono i videogiochi, che "possono essere un modo prezioso per socializzare con amici e familiari quando si è bloccati a casa".

Nell'intervento il manager ha spiegato anche che, per ridurre il peso sulle reti internet, il team sta lavorando per ridurre la risoluzione predefinita dal 4K al Full HD (1.080p). "La stragrande maggioranza delle persone su pc fisso e portatile non noterà un calo significativo della qualità di gioco", ha assicurato.(ANSA).