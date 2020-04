Facebook lancia Tuned, un'app per le coppie

Dopo una app per incontri romantici, Facebook pensa a tenere insieme le coppie. Il social ha reso disponibile Tuned, una nuova app creata dal New Product Sperimentation, un gruppo di lavoro nato nel luglio scorso e volto a ideare e sperimentare nuove applicazioni.



Tuned è una sorta di chat per due, pensata per restare in sintonia condividendo parole e messaggi vocali, stati d'animo, foto e musica (via Spotify). La app al momento è disponibile solo in Usa e soltanto su iPhone e iPad. "Tuned è uno uno spazio privato in cui tu e la tua metà potete essere voi stessi. Puoi essere sdolcinato, stravagante e sciocco come sei di persona anche quando sei lontano", si legge nella descrizione.

Per Facebook non si tratta della prima incursione nell'universo dei sentimenti. Il social network nel settembre scorso ha lanciato Facebook Dating, una app di incontri che fa concorrenza a Tinder, Meetic e le altre. La app è disponibile in 20 Paesi ma non in Europa, dove il lancio - atteso nel giorno di San Valentino - è stato posticipato a causa di una ispezione del garante irlandese della privacy.