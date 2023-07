Gelato, "trend" spopola anche sul web

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Numeri da record per il gelato sul web: gli hashtag correlati al prodotto risultano utilizzati oltre 7,5 milioni di volte. Emerge da un'analisi dell'Osservatorio HostMilano, fiera mondiale dedicata al mondo della ristorazione e dell'accoglienza, dal 13 al 17 ottobre 2023. Tra quelli più utilizzati ci sono, #gelatoartigianale, che sfiora i 653 mila utilizzi e #gelatoitaliano, che supera i 417 mila, mentre #gelatolovers si attesta a poco più di 243 mila. I post con #icecream arrivano a livello globale a ben 46,4 milioni. Tra le ultime tendenze sul consumo cresce la proposta di gelato gastronomico preparato con ingredienti di alta qualità e tecniche di produzione avanzate che propone sapori e abbinamenti unici con la collaborazione tra maestri gelatieri- segnala l'Osservatorio Host Milano- e i "grandi della cucina" per una squadra che va da Cracco a Oldani, da Berton a Bottura. Gli abbinamenti di gelato gastronomico, per citare solo qualche esempio, possono andare dal gelato al parmigiano e aceto balsamico a quello al bacon, dalla lavanda al mais con salsa al caramello. Accanto ai gusti tradizionali, avanza anche la mixology con una proposta di gelati allo Spritz o al Campari e granite al Mojito, accostati a limone e basilico, mango e lime.

(ANSA).