Twitter, si avvicina il lancio delle chiamate audio-video

Sembrano sempre più vicine le chiamate e le videochiamate su Twitter, di cui aveva dato una anticipazione a maggio Elon Musk. Nelle scorse ore la senior product designer della piattaforma, Andrea Conway, ha infatti condiviso un post che lascia poco spazio ai dubbi.

Secondo le immagini, le chiamate audio-video potranno essere lanciate dalla schermata di chat privata con un utente, cioè i messaggi diretti. L'interfaccia mostrata nel tweet di Conway sembra simile all'app FaceTime di Apple. Al momento non sono state fornite tempistiche di alncio nè è chiaro se sono previste funzionalità più avanzate come le chiamate di gruppo.

La funzione dovrebbe essere appannaggio degli utenti di Twitter Blue, cioè quelli che pagano un abbonamento che dà diritto anche alla spunta blu.

La novità arriverebbe in un momento di difficoltà per Twitter dopo che Meta, la società di Mark Zuckerberg ha lanciato Threads, un'app legata a Instagram che emula il blog dei cinguettii e in poche ore ha incassato milioni di utenti. La funzione delle chiamate sarebbe una sfida a WhatsApp (non solo a Apple e Skype), altra piattaforma dell'ecosistema Zuckerberg.