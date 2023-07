Twitter minaccia di fare causa a Meta su Threads

Twitter ha inviato una comunicazione a Meta minacciando di citarla in giudizio per il lancio della piattaforma rivale Threads. Lo riporta the Hill. Secondo il contenuto della lettera il social media di Elon Musk esprime la "forte preoccupazione che Meta abbia abusato dei segreti commerciali e della proprietà intellettuale" di Twitter. Il social media accusa inoltre la società proprietaria di Instragram e Facebook di aver assunto suoi impiegati per creare Threads. Il direttore di Meta Communications, Andy Stone, ha subito respinto parte delle accuse di Twitter. "Nessuno nel team di ingegneri di Threads è un ex dipendente di Twitter", ha scritto in un post sulla nuova app senza commentare ulteriormente la lettera.