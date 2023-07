Google lancia in Italia fondo sull'IA, 3 milioni di euro

Google lancia in Italia il Social Innovation Fund sull'Intelligenza artificiale, da 3 milioni di euro. Sarà messo a disposizione di non profit, istituzioni accademiche e di ricerca, enti civici e imprese sociali "per sviluppare soluzioni con un impatto positivo sull'ecosistema".

"Negli ultimi dieci anni l'Intelligenza artificiale ha mostrato nuove opportunità. È una trasformazione che affrontiamo in modo responsabile e con un approccio collaborativo e siamo felici di poter contribuire a rendere l'IA una grande opportunità di crescita per l'Italia", spiega Melissa Ferretti Peretti, VP e Country Manager di Google in Italia. Oltre a 3 milioni di euro, il fondo fornirà anche supporto tecnico, mentorship e formazione su come sviluppare soluzioni IA in modo responsabile".

A livello globale, Google.org ha già donato oltre 100 milioni di dollari a organizzazioni non profit e imprese sociali che utilizzano l'IA per promuovere l'impatto sociale. Google ricordA le diverse applicazioni dell'Intelligenza artificiale, dalla lotta al cambiamento climatico alla salvaguardia del patrimonio culturale, dalla salute allo sviluppo di strumenti per l'accessibilità, dalle traduzioni alla visione immersiva delle mappe, dalle tecnologie open source per la ricerca e svilupppo alle opportunità per le imprese attraverso Google cloud.