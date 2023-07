Tra gli adolescenti crolla Facebook, salgono TikTok e OnlyFans

La dieta social degli adolescenti italiani è sempre più ricca e articolata. You Tube, Instagram, Tik Tok sono utilizzati da circa 4 persone su 5 nella fascia 13-19 anni, mentre è in caduta libera Facebook (usato da meno di 1 su 6) e cresce OnlyFan. Tra i programmi di messaggistica WhatsApp è utilizzato dal 98,8% dei ragazzi. Sono le tendenza identificate dall'indagine nazionale sugli stili di vita degli adolescenti, realizzata dal Laboratorio Adolescenza e dall'Istituto di ricerca Iard.

Secondo l'indagine, che ha coinvolto 5.670 studenti tra i 13 e i 19 anni, You Tube è impiegato dall'88,7%, Instagram dall'83,9%. Forte l'incremento di Tik Tok passato dal 28,7% del 2020 all'attuale 73,3%. Crescono anche Pinterest (specie tra le ragazze), Twitter, Snapchat, Telegram. Mentre Facebook è usato solo dal 17,5% dei ragazzi.

Internet e i social network sono anche la principale fonte di informazione in questa fascia di età. Tra i canali utilizzati primeggia Google, a cui fa ricorso il 73% degli under-14; seguono Instagram (58,8%), Tik Tok (55,3%), YouTube (49,1%). Molto dietro la TV (46,1%) e i giornali online (20,7%). A chiudere la classifica i giornali cartacei (3,5%).

"Non è vero che i ragazzi siano disinformati. In realtà, come gli adulti, non hanno mai avuto a disposizione nella storia così tante fonti informazione", afferma Riccardo Renzi, direttore responsabile di Laboratorio Adolescenza Magazine. "Difficile comprendere gli sviluppi, ma è con questo universo informativo che dobbiamo confrontarci, per tentare di contrastarne gli effetti negativi", conclude.